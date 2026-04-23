नाबालिग भतीजे को दिल दे बैठी चाची, परिवार ने जताया विरोध तो दोनों ने एक साथ खाया चूहे मारने वाली दवा

जब परिवार के अन्य सदस्यों को इस 'अजीबोगरीब' रिश्ते की भनक लगी, तो घर में भारी कलह और विरोध शुरू हो गया। 16 अप्रैल को जब इस मुद्दे पर घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, तो समाज में बदनामी और एक-दूसरे से अलग होने के डर से महिला ने चूहे मारने वाली दवा खा ली। जैसे ही भतीजे को पता चला कि उसकी चाची ने जहर पी लिया है, उसने भी बिना देर किए जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।