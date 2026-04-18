TCS नासिक विवाद में नया ट्विस्ट: ‘POSH चैनल पर नहीं मिली कोई शिकायत’ गंभीर आरोपों के बीच कंपनी का बयान आया सामने

कंपनी का कहना है कि अब तक उन्हें इन आरोपों से जुड़ी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। टीसीएस के सीईओ और एमडी के. कृतिवासन ने कहा कि जांच अभी जारी है लेकिन नासिक यूनिट के सिस्टम और रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में भी ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने साफ कहा कि कंपनी के एथिक्स और POSH चैनलों पर इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। कंपनी का यह बयान टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के इस मामले में हाई-लेवल जांच के आदेश देने के चार दिन बाद सामने आया है।