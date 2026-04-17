TCS Nashik Case: ‘घर पर आई ही नहीं पुलिस’ – फरार घोषित निदा खान के परिवार ने तोड़ी चुप्पी, सभी आरोपों को ठहराया गलत

निदा खान के मामा ने बताया कि शादी के बाद वह जनवरी में अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थीं। वहां पर वह मलाड में स्थित कंपनी के BPO में काम कर रही थीं। हालांकि 9 अप्रैल को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। निदा के मामा ने दावा किया कि वह किसी से नहीं छिप रही है और अभी तक कोई भी पुलिस अधिकारी उनके घर नहीं आया है और न ही उनकी लोकेशन के लिए पूछताछ की गई है। परिवार ने बातचीत के दौरान बताया कि इस समय मुंबई में अपने पति के साथ रह रही हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं।