Amravati Sex Scandal: आयान के ‘बर्थडे’ का वीडियो वायरल, आतिशबाजी और पुलिस के हाथों से केक, 6 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आयान अहमद 'BOSS' लिखी हुई टी-शर्ट पहनकर केक काटता और पटाखे फोड़ता दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद वर्दीधारी पुलिसकर्मी न केवल उसे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, बल्कि उसे अपने हाथों से केक भी खिला रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब पुलिस इस पूरे रैकेट की गंभीरता से जांच करने का दावा कर रही थी।