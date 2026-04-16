‘अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो’: नासिक TCS कर्मचारी का बड़ा दावा- विरोध करने पर जबरन पढ़वाया जाता था कलमा

एक अन्य महिला कर्मचारी ने ऑफिस के भीतर के 'डार्क कल्चर' का खुलासा करते हुए बताया कि 20 से 25 साल की युवतियों को 'सॉफ्ट टारगेट' माना जाता था। पीड़ित महिला ने बताया, 'मुझे छत पर बने एक वर्कस्पेस में अकेले काम करने के लिए मजबूर किया गया और मेरा फोन व बैग सुरक्षा के बहाने छीन लिए जाते थे।' वहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने दावा किया कि यहां हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और धर्मांतरण कराने के लिए आरोपियों को पैसे भी दिए जाते थे।