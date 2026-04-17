अशोक खरात केस में खूनी मोड़: अहम गवाह डॉ. जितेंद्र शेलके की भीषण सड़क हादसे में मौत, पत्नी ने भी तोड़ा दम

आपको बता दें कि अहमदनगर क्राइम ब्रांच ने इस घटना की पुष्टि की है और जानकारी देते हुए बताया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराने की वजह क्या थी और क्या कार का पीछा किया जा रहा था, इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। अशोक खरात पर पहले से ही नासिक, शिर्डी और सरकारवाड़ा जैसे थानों में कई एफआईआर दर्ज हैं। इस हादसे के बाद खरात मामले की कानूनी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना अहम होगा। फिलहाल मालमे की हर एंगल से जांच की जा रही है।