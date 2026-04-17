TCS धर्मांतरण कांड: ‘मैं प्रेगनेंट हूं’, गिरफ्तारी से बचने के लिए निदा खान पहुंची कोर्ट, पता चल गई लोकेशन

26 वर्षीय निदा एजाज खान साल 2021 से टीसीएस में काम कर रही थी। मूल रूप से नासिक के द्वारका क्षेत्र की रहने वाली निदा कंपनी में 'टारगेट टीम' की प्रमुख बताई जा रही है। लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए वह मुख्य भूमिका निभाती थी और जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराती थी। पुलिस का मानना है कि निदा की गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा होगा कि इस पूरे रैकट के पीछे असली चेहरा किसका है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं। हालांकि परिवार का दावा है कि निदा खान कोई बड़े पद पर नहीं थी, वह टेली-कॉलर थी, उसका इस मामले से संबंध नहीं है।