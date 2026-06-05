महाराष्ट्र में बेटियों का जन्म अनुपात चिंताजनक, 10 साल में नहीं हुआ सुधार, शहरों में हालात और बिगड़े

आर्थिक और सामाजिक विकास के कई पैमानों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में बेटियों के जन्म अनुपात को लेकर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। पिछले एक दशक में राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात लगभग स्थिर बना हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन शहरी इलाकों में गिरावट आई है।