Amravati sex scandal: मुख्य आरोपी अयान अहमद की सड़कों पर परेड, लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले की निकली हेकड़ी

Girl Blackmailing Case Amravati:महाराष्ट्र के अमरावती को झकझोर देने वाले नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अयान अहमद उर्फ तनवीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जांच के सिलसिले में पुलिस ने आज आरोपी को उन इलाकों में ले जाकर उसकी परेड कराई, जहां वह वारदातों को अंजाम देता था। भारी पुलिस बल के बीच जब आरोपी सड़क पर निकला, तो उसकी चाल बदली हुई नजर आई और चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था।