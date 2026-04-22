TCS Nashik Case: शादी और निजी जिंदगी पर अश्लील बातें, शिकायक पर एचआर बोला- ‘तुम्हें स्पॉटलाइट में आने की क्या जरूरत है? इसे छोड़ दो’

TCS Nashik Case: नासिक के TCS ऑफिस में एक महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली इस महिला ने अपने सीनियर रजा मेमन पर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 3 साल पहले जब उसने काम शुरू किया था, तब एक दिन रजा ने ट्रेनिंग रूम में उसे अकेला देखकर नजदीक आने की कोशिश की थी। महिला के मुताबिक, रजा उसे धमकाता था यहां तक की शादी और निजी जिंदगी को लेकर भी अश्लील बातें बोलता रहता था। अक्सर उसका पीछा भी करता। कई बार उसने महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। जब महिला ने इसकी शिकायत मैनेजर से की, तो उसे मदद मिलने के बजाय सिर्फ यह कह दिया गया कि 'सावधान रहो और अकेली मत रहा करो'।