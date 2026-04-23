50 की उम्र में गर्भवती होना चाहती हैं महिलाएं, मां बनने के लिए खटखटाया HC का दरवाजा; मेडिकल जांच का आदेश

Bombay High Court: मां बनने का सपना किसी उम्र की बेड़ियों में नहीं बंधता, लेकिन कई बार कानून इस भावना के आड़े आ जाता है। जब 50 की उम्र पार कर चुकी दो महिलाओं ने मां बनने के अपने अधिकार के लिए गुहार लगाई, तो यह मामला महज एक कानूनी केस नहीं रह गया। यह भावनाओं, हकों और समाज की रूढ़ियों से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन महिलाओं को मेडिकल जांच की अनुमति देकर यह साफ कर दिया है कि हर मामले को सिर्फ किताबी नियमों से नहीं आंका जा सकता। यह फैसला कानून की बारीकियों के साथ-साथ इंसानियत और ममता की भी एक बड़ी परीक्षा है।