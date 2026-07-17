दोनों NCP के विलय की चर्चाओं पर सुप्रिया सुले ने लगाया पूर्णविराम; बोलीं- ‘मेरे दिवंगत भाई की आखिरी इच्छा थी, लेकिन अब स्वाभिमान से समझौता नहीं’

हाल ही में अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे ने दोनों पार्टियों के विलय की खबरों से यू-टर्न ले लिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि 'आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। उसके जाने को करीब पांच महीने बीत चुके हैं और हम अभी-अभी एक परिवार के रूप में इस सदमे से उबर रहे हैं। मेरे भाई की आखिरी इच्छा थी कि दोनों पार्टियां एक साथ आएं और मिलकर राज्य व देश की सेवा करें। जब मेरे भाई जीवित थे, तब भी और उनके जाने के बाद भी मैं उनकी इस इच्छा को पूरा करना चाहती थी।'