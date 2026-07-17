होने वाले बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया पिता, रायगढ़ हादसे में युवा पुलिसकर्मी की मौत, गर्भवती पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे की सूचना मिलते ही कलंब पुलिस चौकी के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। गाड़ी के परखच्चे उड़ने के कारण घायल उसमें बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और तुरंत भिवपुरी के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने ऋतिक ढोले को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में घायल हुए ऋतिक के चार दोस्तों में से दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल एक युवक को बेहतर इलाज के लिए पनवेल के एमजीएम (MGM) अस्पताल रेफर किया गया है।