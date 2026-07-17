नासिक में पिकनिक बनी मातम: दोस्तों संग झरने पर गया था अभिजीत, तेज बहाव में डूबने से मौत

घटना के बाद त्र्यंबकेश्वर पुलिस और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में झरनों, नदियों और पहाड़ी इलाकों में बिना सुरक्षा के पानी के भीतर उतरने से बचें। अधिकारियों का कहना है कि कई बार शांत दिखने वाला पानी भी अचानक तेज बहाव का रूप ले लेता है, जिससे कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने पर्यटकों से सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है।