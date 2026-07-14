छेड़छाड़, मारपीट और लूटपाट… वॉटरफॉल घूमने गए परिवार का 15 km तक किया पीछा, 9 बदमाश गिरफ्तार

Bhavali Waterfall Crime: महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भावली वॉटरफॉल में घूमने आए एक परिवार के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि पहले कुछ युवकों ने परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़ किया और विरोध करने पर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने करीब 15 किमी तक उनकी कार का पीछा कर लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।