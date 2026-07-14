NCP में छिड़ी अंदरूनी जंग: सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष पद को चुनौती, प्रफुल्ल पटेल ने झाड़ा पल्ला, बोले- पार्टी में सुधार की जरूरत

NCP Internal Conflict: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की नियुक्ति को खुद पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कानूनी तौर पर चुनौती दे दी है। एनसीपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने नोटिस भेजकर सुनेत्रा पवार की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है।