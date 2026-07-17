CBI की लंबी जांच के बाद दाखिल की गई इस दूसरी चार्जशीट में M/s नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को मुख्य आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि इस कंपनी का पुराना नाम M/s रिलायंस इन्फोकॉम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड था। CBI की जांच से पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) ने इस कंपनी का इस्तेमाल 'पास-थ्रू' एंटिटी के तौर पर किया, यानी एक ऐसा जरिया जिसका मकसद सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करना था।