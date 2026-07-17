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PM नरेंद्र मोदी ने जालंधर से 75 रीडेवलप रेलवे स्टेशन राष्ट्र को किए समर्पित,कहा-40 साल पहले होने वाले काम अब हुए

PM Modi Jalandhar Visit: रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बड़ा बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
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जालंधर

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Anand Prakash Yadav

Jul 17, 2026

Amrit Bharat Station Scheme

जालंधर से PM मोदी का बड़ा तोहफा, photo- ANI

PM Modi Jalandhar Visit: रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बड़ा बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 75 रीडेवलप रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करने और दो ट्रेनों को लॉन्च करने से पहले, PM मोदी ने डेरा सचखंड के डेरे के प्रमुख, संत निरंजन दास से मुलाकात की। उन्होंने ट्रेन में यात्रियों से भी बातचीत की।

पंजाब से काशी जाना अब आसान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, आज जालंधर से कई नई रेल सर्विस शुरू की गई हैं। आज अमृतसर और काशी के बीच रेल सर्विस भी शुरू हुई है, इससे पंजाब से काशी जाना और भी आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतोली के बीच नई लाइन का भी उद्घाटन हुआ है।

करतोली और अंबाला के बीच नई रेल सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास हुआ है, और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन हुआ है। मैं देश के सभी नागरिकों और खासकर पंजाब के भाइयों और बहनों को ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए दिल से बधाई देता हूं।

कई प्रोजेक्ट पर चल रहा काम

पीएम मोदी ने ​कहा, केंद्र सरकार पंजाब में कनेक्टिविटी से जुड़े कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। भले ही पंजाब में BJP की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र में BJP की NDA सरकार राज्य के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

मैं जालंधर के लोगों की तारीफ करता हूं कि उन्होंने 'स्वच्छता से स्वागत' पहल के ज़रिए इस प्रोग्राम को और भी सार्थक बनाया है। आप सभी ने अपनी कोशिशों से श्री गुरु रविदास जी के मेलजोल और मिलकर काम करने के संदेश को अपनाया है। यह अभियान कर्तव्य की भावना का भी एक बेहतरीन उदाहरण है।

30 साल पहले होने वाले काम आज हो रहे हैं

पीएम मोदी ने कहा कि आज देश भर के रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और इनमें से कई स्टेशनों पर काम पूरा हो चुका है। आज, ऐसे 75 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है।

भारतीय रेलवे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 से पहले रेलवे की हालत कैसी थी। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। कांग्रेस ने हमारे रेलवे स्टेशनों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। ब्रिटिश काल में बने स्टेशनों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था।

जालंधर कैंटोनमेंट समेत 20 राज्यों में रीडेवलप रेलवे स्टेशनों का आज उद्घाटन हुआ है, जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक है।

लगभग 1,570 करोड़ रुपये की लागत से डेवलप किए गए इन स्टेशनों को मॉडर्न, पैसेंजर-फ्रेंडली सुविधाओं में बदल दिया गया है। ‘विरासत भी, विकास भी’ की भावना से दोबारा डेवलप किए गए इन स्टेशनों में लोकल कल्चर, विरासत और आर्किटेक्चर को दिखाने वाले एलिमेंट शामिल हैं।

25.2 किमी लंबे छह लेन लुधियाना बाइपास का डेवलपमेंट

प्रधानमंत्री मोदी ने 25.2 km लंबे छह लेन वाले ग्रीनफील्ड सदर्न लुधियाना बाईपास के डेवलपमेंट का भी शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट लुधियाना और बठिंडा के बीच यात्रा की दूरी और समय को कम करेगा, साथ ही दूसरे बड़े आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा।

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Updated on:

17 Jul 2026 06:51 pm

Published on:

17 Jul 2026 06:51 pm

Hindi News / National News / PM नरेंद्र मोदी ने जालंधर से 75 रीडेवलप रेलवे स्टेशन राष्ट्र को किए समर्पित,कहा-40 साल पहले होने वाले काम अब हुए

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