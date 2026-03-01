दिल्ली की सड़कों पर उबर ड्राइवर की गंदी हरकत… बहाने से छूने की कोशिश, पीड़िता ने सुनाई आपबीती

पीड़िता के मुताबिक, जब उसने बाइक रोकने के लिए कहा, तो आरोपी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, शोर मचाने पर उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी और बाइक को तय रास्ते से हटाकर सुनसान दिशा में ले जाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए पीड़िता ने शोर मचाना शुरू किया और चलती बाइक से कूदने की चेतावनी दी। महिला के साहस के आगे अपराधी पस्त पड़ गया और उसे पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय F-U ब्लॉक के पास छोड़कर फरार हो गया। दिल्ली पुलिस ने इस अपहरण जैसी स्थिति और छेड़छाड़ के मामले में FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।