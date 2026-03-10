CBSE का म्यूजिकल पेपर वायरल! QR कोड से गाना बजने पर मचा बवाल, बोर्ड की सफाई ने सबको चौंकाया

शिक्षा जगत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोमवार को आयोजित एप्लाइड मैथमेटिक्स की परीक्षा किसी म्यूजिकल कंसर्ट में तब्दील होती दिखी। दरअसल, प्रश्नपत्र की सुरक्षा और कोड वेरिफिकेशन के लिए दिए गए QR कोड को जब स्कैन किया गया, तो उसने कोई फॉर्मूला या डेटा दिखाने के बजाय सीधे यूट्यूब का रास्ता खोल दिया, जहां एक विदेशी गाना बजने लगा। देखते ही देखते परीक्षा केंद्रों पर सन्नाटे की जगह हंसी के ठहाके गूंजने लगे और जो कोड सुरक्षा की दीवार बनना था, वह बोर्ड की जगहंसाई का जरिया बन गया। सोशल मीडिया पर छात्र इसे सीबीएसई का सबसे बड़ा डिजिटल प्रैंक बता रहे हैं। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर मौजूद शिक्षकों के बीच भी बोर्ड की इस भारी तकनीकी चूक को लेकर जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है।