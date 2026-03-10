10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

HC के जज का भाजपा से क्या रिश्ता? केजरीवाल का केस सुन रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर AAP ने खड़ा किया सवाल!

Justice Swaran Kanta Sharma :दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से आरोपमुक्त होने के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस बीच AAP ने सुनवाई कर रहीं जज को लेकर सवाल उठाते हुए भाजपा से उनके कथित संबंधों पर टिप्पणी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 10, 2026

AAP questions Justice Swaran Kanta Sharma who is hearing Kejriwal's case

Justice Swaran Kanta Sharma : दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहले निचली अदालत से बरी किया गया, जिसके बाद सीबीआई इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। अब खबर आ रही है कि इस केस की सुनवाई कर रहीं जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, AAP ने सवाल किया है कि अब जज साहिबा का भाजपा से क्या रिश्ता है?

HT के रिपोर्ट के अनुसार, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेताओं की हालिया टिप्पणियों को आधार बनाते हुए इस मामले में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब कथित शराब घोटाले के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को Arvind Kejriwal समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था, तो इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई Swarn Kanta Sharma की बेंच कर रही है। सोमवार को अदालत द्वारा सीबीआई को शुरुआती राहत मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने बयान दिया कि 'पिक्चर अभी बाकी है।' इसी बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

10 Mar 2026 05:19 pm

Published on:

10 Mar 2026 05:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / HC के जज का भाजपा से क्या रिश्ता? केजरीवाल का केस सुन रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर AAP ने खड़ा किया सवाल!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिला के बगल में किया मास्टरबेट, कंधे पर फेरा हाथ…उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने सजा रखी बरकार

Court upholds sentence in Delhi Metro harassment case
नई दिल्ली

CBSE का म्यूजिकल पेपर वायरल! QR कोड से गाना बजने पर मचा बवाल, बोर्ड की सफाई ने सबको चौंकाया

CBSE board exam QR code has started doing the rounds maths paper going viral
नई दिल्ली

Kidney Cancer Cause : कमर-पीठ में “यहां” हो रहा दर्द… किडनी कैंसर का संकेत, यूरोलॉजिस्ट ने बताए लक्षण और जरूरी जांच

World Kidney Day 2026, Kidney Cancer Cause, A Urologist Explain KidneyCancer,
स्वास्थ्य

‘आखिर क्यों ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं मोदी?’ अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया सवाल, कहा- देश सजा भुगत रहा

Arvind Kejriwal raises questions about Prime Minister Modi in Delhi
नई दिल्ली

4 लाख से ज्यादा फॉलोअर, चचिर्त चेहरा और फिर झाड़ियों में मिली लाश, हत्या की FIR दर्ज

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.