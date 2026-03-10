HC के जज का भाजपा से क्या रिश्ता? केजरीवाल का केस सुन रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर AAP ने खड़ा किया सवाल!

HT के रिपोर्ट के अनुसार, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा नेताओं की हालिया टिप्पणियों को आधार बनाते हुए इस मामले में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब कथित शराब घोटाले के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को Arvind Kejriwal समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था, तो इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई Swarn Kanta Sharma की बेंच कर रही है। सोमवार को अदालत द्वारा सीबीआई को शुरुआती राहत मिलने के बाद भाजपा नेताओं ने बयान दिया कि 'पिक्चर अभी बाकी है।' इसी बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।