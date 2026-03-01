महिला के बगल में किया मास्टरबेट, कंधे पर फेरा हाथ…उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने सजा रखी बरकार

यह घटना 27 मार्च 2021 की शाम की बताई जाती है, जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की येलो लाइन पर चल रही मेट्रो ट्रेन में साकेत और हौज खास स्टेशनों के बीच यह शर्मनाक हरकत हुई थी। आरोप है कि मोहम्मद ताहिर नामक व्यक्ति महिला के पास खड़ा होकर अश्लील हरकतें करने लगा और कथित तौर पर वहीं मास्टरबेट करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके कंधे पर हाथ फेरकर उसे और परेशान करने की कोशिश की। इस घटना से घबराकर महिला ने तुरंत शोर मचा दिया, जिसके बाद डिब्बे में मौजूद अन्य यात्रियों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की और उसे ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाद में मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।