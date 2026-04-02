सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, जजों के घेराव पर बोले CJI – बंगाल में सब नेता बन गए हैं

पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के साथ हुई बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की पीठ ने बुधवार को तीन महिला जजों समेत सात अधिकारियों के घेराव की घटना को प्रशासन की बड़ी विफलता माना है। अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस संवेदनशील स्थिति में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष अदालत ने सभी राजनीतिक नेताओं से एकजुट होकर इसकी निंदा करने की अपील की है और 'भारत निर्वाचन आयोग' को निर्देश दिया है कि वह राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'केंद्रीय बलों' की तैनाती करे। सीधे तौर पर, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए साफ कर दिया है कि न्यायिक गरिमा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी DGP, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही, उन्हें 6 अप्रैल को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।