मोबाइल टैरिफ वृद्धि पर सरकार की जवाबदेही तय हो: बेनीवाल

दरअसल, सांसद बेनीवाल ने सरकार से सवाल किया कि क्या आम जनता के लिए दूरसंचार सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाए रखने के लिए कोई ठोस नियामक हस्तक्षेप किया जाएगा। उन्होंने यह भी पूछा कि निजी कंपनियों द्वारा की जा रही टैरिफ वृद्धि की निगरानी के लिए क्या कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है। सरकार की ओर से संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमासानी चंद्र शेखर ने लिखित जवाब में बताया कि टैरिफ निर्धारण का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) के पास है। वर्तमान में अधिकांश सेवाएं ‘फॉरबियरेंस’ नीति के अंतर्गत हैं, जिसके तहत कंपनियां बाजार की परिस्थितियों के आधार पर अपनी दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर बेनीवाल ने कहा कि सरकार को केवल नीतिगत ढांचे का हवाला देने के बजाय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।