अरविंद केजरीवाल पहली पसंद, लेकिन तारीफ अमित शाह की, राजनीति से संन्यास ले चुके अवध ओझा ने बताईं कई नेताओं की खूबियां

Avadh Ojha Statement: मशहूर कोचिंग शिक्षक और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता अवध ओझा अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल, राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके ओझा ने इस बार देश के गृह मंत्री अमित शाह की जमकर सराहना की तो दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को पहली पसंद बताई। एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने शाह के कड़े फैसलों और राजनीतिक कार्यशैली की तुलना 'आयरनमैन' से की है।