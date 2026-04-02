लोकसभा सीटों को बढ़ाने में 50 फीसदी फॉर्मूले में अब उत्तर दक्षिण

दरअसल, केन्द्र सरकार महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की संभावना तलाश रही है। नई जनगणना के आंकड़ों और इसके चलते होने वाले परिसीमन से दक्षिणी राज्यों की सीटों के घटने की आशंका के चलते सरकारी सूत्रों ने सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को 50 फीसदी तक बढ़ाने का नया फॉर्मूला सामने रखा। अब इस पर कांïग्रेस की ओर से विरोध शुरू हो गया है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि महिला आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए, लेकिन सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला सही होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि उत्तर-दक्षिण के राज्यों में वर्तमान सीटों के अंतर को बनाए रखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो दक्षिण के राज्य हाशिये पर जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस उत्तर-दक्षिण के उभरते विवाद के अलावा महिला आरक्षण के भीतर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व की मांगों पर सरकार से स्पष्टता की मांग कर रही है।