अब नहीं बनेंगे अनिरुद्धाचार्य के ‘मीम्स’: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, डीपफेक और आपत्तिजनक कंटेंट पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश देते हुए अनिरुद्धाचार्य के नाम, आवाज, फोटो या व्यक्तित्व का किसी भी तरह से व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि AI और डीपफेक तकनीक के जरिए बनाए गए सभी भ्रामक वीडियो तुरंत हटाए जाएं। साथ ही उनके बोलने के अंदाज या जुमलों की नकल कर मजाक उड़ाने वाले किसी भी डिजिटल हेरफेर पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश उन अज्ञात व्यक्तियों पर भी लागू होगा, जो इस तरह का कंटेंट बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कर रहे हैं। इस फैसले को डिजिटल युग में ‘पर्सनालिटी राइट्स’ की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।