दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में 24 घंटे के भीतर तीन बड़ी वारदातों से सनसनी, नाबालिग सहित 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या

बता दें कि इससे पहले सोमवार की शाम को भी न्यू उस्मानपुर के करतार नगर में उस समय दहशत फैल गई, जब अचानक आए तीन बदमाशों ने एक कैटरर के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। इस अचानक हुई फायरिंग के बीच वहां से गुजर रहे एक 12 साल के बच्चे के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को हथियार के साथ दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रंकुर 29 साल और हर्ष 22 साल हैं, जिनके पास से एक देसी राइफल मिली है। पुलिस अब इनके तीसरे साथी की तलाश में जुटी है।