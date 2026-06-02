दिल्ली-NCR में रहना होगा महंगा, हर महीने 3,000 रुपए तक बढ़ सकता अतिरिक्त बोझ, 25-30% तक बढ़ेगा मेंटेनेंस चार्ज

मेंटेनेंस शुल्क में संभावित बढ़ोतरी को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटियां अलग-अलग रास्ते अपना रही हैं। सेक्टर-77 स्थित प्रतीक विस्टेरिया में मेंटेनेंस रेट में 60 पैसे प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी कर इसे 3.3 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया है। वहीं, सेक्टर-137 की एक्सोटिका फ्रेस्को और सेक्टर-119 की गौर ग्रांडेयुर सोसाइटियों ने फिलहाल बढ़ी हुई दरें लागू करने से परहेज किया है। इन सोसाइटियों के प्रबंधन का कहना है कि खर्चों का पुनर्मूल्यांकन और ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। गौर ग्रांडेयुर में पिछले आठ वर्षों के दौरान मेंटेनेंस शुल्क में केवल 10 पैसे प्रति वर्ग फुट की बढ़ोतरी की गई है।