दिल्ली में सूर्या चौहान जैसा हत्याकांड! 17 साल के अभिषेक को 12 बार चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

Delhi Crime News: गाजियाबाद के 17 वर्षीय सूर्या चौहान हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि राजधानी दिल्ली में एक और नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 वर्षीय अभिषेक की निर्मम हत्या ने इलाके में दहशत फैला दी है। हमलावरों ने किशोर पर एक-दो नहीं बल्कि दर्जनभर से अधिक चाकू के वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।