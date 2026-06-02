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दिल्ली में सूर्या चौहान जैसा हत्याकांड! 17 साल के अभिषेक को 12 बार चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 वर्षीय अभिषेक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा है।

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नई दिल्ली

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Dinesh Dubey

Jun 02, 2026

17-year-old Abhishek brutally murdered

17 साल के अभिषेक की बेरहमी से हत्या (Photo: ANI)

Delhi Crime News: गाजियाबाद के 17 वर्षीय सूर्या चौहान हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि राजधानी दिल्ली में एक और नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 17 वर्षीय अभिषेक की निर्मम हत्या ने इलाके में दहशत फैला दी है। हमलावरों ने किशोर पर एक-दो नहीं बल्कि दर्जनभर से अधिक चाकू के वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हालांकि दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझा ली और दो नाबालिगों सहित तीन आरोपियों को दबोच लिया।

रात में सड़क पर मिला खून से लथपथ शव

पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 10:30 बजे न्यू उस्मानपुर थाने को एक युवक के जमीन पर पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 17 वर्षीय अभिषेक जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

चाकू के एक दर्जन से ज्यादा वार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अभिषेक पर बेहद बेरहमी से हमला किया गया था। उसके शरीर पर चाकू के एक दर्जन से अधिक घाव मिले हैं। वारदात की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए।

कुछ घंटों में पुलिस ने सुलझाया केस

दिल्ली पुलिस ने हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। जांच के दौरान पुलिस ने 21 वर्षीय निक्की नामक युवक को गिरफ्तार किया, जबकि दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है।

पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपियों और मृतक के बीच पहले से कुछ विवाद चल रहा था, जो इस हत्याकांड की वजह बना।

पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक और आरोपी एक ही समुदाय से संबंध रखते हैं। फिलहाल विवाद की असली वजह और हत्या की पूरी साजिश को लेकर जांच जारी है।

इलाके में दहशत, लोगों ने जताई चिंता

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि दिनदहाड़े और खुलेआम इस तरह की घटनाएं होना बेहद चिंताजनक है। हमें यहां रहने में डर लग रहा है। वारदात में 12 से 16 लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है।

उसी इलाके में एक और हत्या

इसी बीच न्यू उस्मानपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई। भगत सिंह कॉलोनी में 26 वर्षीय युवक ललित का शव बरामद हुआ।

ललित ब्रह्मपुरी इलाके का रहने वाला था। पुलिस को वह जमीन पर मृत अवस्था में मिला। फॉरेंसिक टीम ने मौके का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है।

सूर्या चौहान हत्याकांड

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में 28 मई को बकरीद के दिन 11वीं कक्षा के छात्र सूर्या चौहान की भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने हाल ही में मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले की जांच जारी है।

‘असद तो ढेर, 6 और का हो एनकाउंटर’, सूर्या की मां बोली- किसी ने हाथ पकड़ा था तो किसी ने गर्दन

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Ghaziabad Khoda encounter

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Updated on:

02 Jun 2026 12:34 pm

Published on:

02 Jun 2026 12:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में सूर्या चौहान जैसा हत्याकांड! 17 साल के अभिषेक को 12 बार चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

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