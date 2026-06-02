मोदी सरकार के 12 साल पर भाजपा का बड़ा संगठनात्मक मंथन

बैठक के बारे में बताते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक दोपहर लगभग ढाई बजे से शुरू हुई थी। बैठक रात करीब साढ़े आठ बजे तक चली। जिसके बाद भाजपा की टोली बैठक भी आयोजित हुई। पात्रा ने बताया कि संगठन के विस्तार और जमीनी स्तर पर पार्टी को और अधिक सशक्त करने और समाज के हर वर्ग तक संगठन की पहुंच को व्यापक करने के लिए भी कहा गया और पार्टी से युवाओं को कैसे जोड़ा जा सके, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, अनुसूचित जाति और जनजाति कैसे अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ें तथा प्रोफेशनल्स कैसे और आगे बढ़ें, इन सभी विषयों पर गहन चिंतन हुआ है।