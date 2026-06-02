दिल्ली के उस्मानपुर में 17 साल के किशोर को चाकू गोदकर मार डाला, 12 साल के बच्चे को मारी गोली

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों, प्रांकुर और हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देसी रायफल भी बरामद हुई है। वहीं, वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही फरार आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा।