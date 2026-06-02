2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली के उस्मानपुर में 17 साल के किशोर को चाकू गोदकर मार डाला, 12 साल के बच्चे को मारी गोली

Usmanpur Double Crime: दिल्ली के उस्मानपुर में दो बड़ी घटनाओं से हड़कंप मच गया। 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि फायरिंग की घटना में 12 साल का बच्चा घायल हो गया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jun 02, 2026

Delhi Teen Murder

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Teen Murder: दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक ही दिन हुई दो गंभीर घटनाओं ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना में 17 साल के एक किशोर की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी घटना में फायरिंग के दौरान 12 साल के बच्चे के गोली मार दी गई है। लगातार हुई इन वारदातों के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

जानकारी के अनुसार दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की गांवड़ी पंजाबी कॉलोनी में 17 साल के अभिषेक की हत्या कर दी गई। बताया जा रही है कि कुछ लोगों ने उस पर इतनी बार चाकू से बेरहमी से वार किया गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि अभिषेक 9 वीं कक्षा का छात्र था।

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

अभिषेक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं, इस घटना से इलाके के लोग भी हैरान और दुखी हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

12 साल का बच्चा गोली लगने से घायल

वहीं इसी इलाके में रविवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 4th पुश्ता स्थित एक कैटरर धर्मेंद्र के घर के सामने तीन युवक पहुंचे और गोलियां चलाने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रहा 12 साल का एक बच्चा गोली की चपेट में आ गया और घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की तलाश में जुटी पुलिस

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों, प्रांकुर और हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देसी रायफल भी बरामद हुई है। वहीं, वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही फरार आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crimenews

murder news

police

Updated on:

02 Jun 2026 08:09 am

Published on:

02 Jun 2026 07:52 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के उस्मानपुर में 17 साल के किशोर को चाकू गोदकर मार डाला, 12 साल के बच्चे को मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिसे माना भाई, उसी ने सिर और पीठ में दागी गोली! गोल्ड मेडलिस्ट पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या की गुत्थी सुलझी

Chirag Tyagi Para Athlete Murder case
नई दिल्ली

8 जून को I.N.D.I.A ब्लॉक की बैठक, राहुल, ममता और अखिलेश समेत कई नेताओं का लगेगा जमावड़ा

Congress leaders Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi during a meeting over Keralam Chief Minister selection amid growing speculation around the CM face.
राष्ट्रीय

यात्री ध्यान दें! शताब्दी, वंदे भारत कैंसिल, कई का स्टेशन बदला- इस रूट की 22 ट्रेनें प्रभावित

Indian Railways
नई दिल्ली

दिल्ली के मॉडल टाउन में 25 साल के साहिल की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

delhi youth stabbed to death
नई दिल्ली

Supreme Court का ऐतिहासिक आदेश: वयस्कों का मर्जी से एस्कॉर्ट सर्विस अब गैरकानूनी नहीं, पुलिस एक्शन पर लगी रोक

India Prostitution Law Supreme Court
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.