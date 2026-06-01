दिल्ली के मॉडल टाउन में 25 साल के साहिल की चाकू मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान साहिल के मित्रों और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पूछताछ से पता चला कि यह पूरी घटना एमसीडी कॉलोनी इलाके में हुई थी। बयान दर्ज करने के दौरान चश्मदीद शिव ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने वाला युवक आशु उर्फ लाला है। जिसकी उम्र करीब 18 साल है। आरोपी दिल्ली के लाल बाग इलाके का रहने वाला है। शिव के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। जांच के दौरान पुलिस को वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद हो गया। यह हथियार घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक जगह पर पड़ा मिला। पुलिस ने चाकू को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि हत्या से जुड़े अन्य सबूत जुटाए जा सकें।