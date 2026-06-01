यात्री ध्यान दें! शताब्दी, वंदे भारत कैंसिल, कई का स्टेशन बदला- इस रूट की 22 ट्रेनें प्रभावित

Indian Railways
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह हफ्ता काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन ने दिल्ली-अंबाला मुख्य रेल लाइन पर बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का एक बड़ा काम शुरू किया है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण भारतीय रेलवे को 30 मई से 6 जून के बीच कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और रीशेड्यूल करना पड़ा है। इस अचानक हुए बदलाव का व्यापक असर पूरे क्षेत्र के रेल यातायात और हजारों यात्रियों पर देखने को मिल रहा है।
जानकारी के अनुसार, यह महत्वपूर्ण विकास कार्य शाहबाद मारकंडा और मोहरी स्टेशनों के बीच किया जा रहा है। यहां अंबाला रेल डिवीजन लूप लाइनों का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही वहां एक नया इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। इस आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम को चालू करने के लिए रेलवे ने इस रूट पर छह दिन का प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक और एक दिन का नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया है। सिग्नलिंग ढांचे को बदलने के लिए यह एक मानक लेकिन बेहद व्यवधान पैदा करने वाली प्रक्रिया है।
इस तकनीकी काम के कारण रेल यातायात पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस कॉरिडोर से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के अनुसार, इस अवधि के दौरान कुल 22 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 29 ट्रेनों को उनके नियमित मार्ग से बदलकर वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। वहीं 8 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है और 20 अन्य ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया जा रहा है।
इस रूट पर सबसे ज्यादा मार यात्रियों की पसंदीदा और हाई-डिमांड प्रीमियम ट्रेनों पर पड़ी है। अजमेर-चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस (12983) को 31 मई और 2 जून को रद्द किया गया है। यही ट्रेन वापसी में (12984) 1 और 3 जून को नहीं चलेगी। इसके अलावा 6 जून को नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस (12045/12046) और अजमेर-चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस (20977/20978) को पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया है।
इस काम की वजह से कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को भी डायवर्ट किया गया है। चंडीगढ़-यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (22686) आगामी 2 जून को पानीपत और नई दिल्ली जाने के बजाय अंबाला-सहारनपुर-मेरठ-गाजियाबाद होकर चलेगी। इसी तरह चंडीगढ़-मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12450) भी 1 जून को बदले हुए रूट से अपनी यात्रा पूरी करेगी।
रेलवे ने यात्रियों को स्टेशन निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। उधर, नियम के तहत ट्रेनों के टिकट कैंसिलेशन पर कोई पेनल्टी चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह अपग्रेड पूरा होने के बाद इस व्यस्त रेल रूट पर परिचालन क्षमता और सुरक्षा काफी बेहतर हो जाएगी।
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