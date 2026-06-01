यात्री ध्यान दें! शताब्दी, वंदे भारत कैंसिल, कई का स्टेशन बदला- इस रूट की 22 ट्रेनें प्रभावित

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह हफ्ता काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन ने दिल्ली-अंबाला मुख्य रेल लाइन पर बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का एक बड़ा काम शुरू किया है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण भारतीय रेलवे को 30 मई से 6 जून के बीच कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द, डायवर्ट और रीशेड्यूल करना पड़ा है। इस अचानक हुए बदलाव का व्यापक असर पूरे क्षेत्र के रेल यातायात और हजारों यात्रियों पर देखने को मिल रहा है।