गाजियाबाद में बकरीद पर हिंदू युवक की चाकू घोपकर की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

घटना की खबर फैलते ही कई हिंदू संगठनों के लोग और स्थानीय निवासी खोड़ा थाने पहुंच गए। लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मामले की पूरी जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं से इलाके का माहौल खराब होता है, इसलिए दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ समय के लिए थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा रही और माहौल गर्म रहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने समझा-बुझाकर स्थिति को संभाल लिया।