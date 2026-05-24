गाजियाबाद में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़; 18 करोड़ की टैक्स चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार

CGST अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं, जिनमें लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और अन्य दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी बिना GST रजिस्ट्रेशन के कारोबार चला रहे थे और उत्पादों पर लगने वाली ड्यूटी तथा सेस का भुगतान भी नहीं किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक करीब 17.88 करोड़ रुपये से अधिक की राजस्व चोरी का खुलासा हो चुका है, जबकि टैक्स देनदारी का अंतिम आकलन अभी जारी है। अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर यह रकम और भी बढ़ सकती है।