8 जून को I.N.D.I.A ब्लॉक की बैठक, राहुल, ममता और अखिलेश समेत कई नेताओं का लगेगा जमावड़ा

8 जून को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हो सकती है। न्यूज एजेंसी PTI ने रिपोर्ट किया है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व शिवसेना (उबाटा) प्रमुख उद्धव ठाकरे, यूपी के पूर्व सीएम व सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 15 बड़े नेताओं का जुटान होने वाला है। TVK को बैठक में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी द्वारा बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हुए कथित हमलों का मुद्दा उठाने और इंडिया ब्लॉक के दलों का समर्थन जुटाने की उम्मीद है।