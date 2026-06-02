दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया ‘भूल जाने का अधिकार’

हाईकोर्ट ने इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को डी-इंडेक्स,डी-लिंक करने या हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। इन याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि निजता के अधिकार में भूल जाने का अधिकार भी शामिल है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि पहचान छिपाने की प्रक्रिया से न्यायिक अभिलेखों की अखंडता को प्रभावित किए बिना निजता की रक्षा होनी चाहिए। बिना संपादित संस्करण, अदालती रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगे और वैध कानूनी उद्देश्यों के लिए अदालत व अधिकारियों को उपलब्ध रहेंगे।