सिंगल लॉग-इन से निपटेंगे सरकारी काम, केंद्र ला रहा डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क; 50 सेवाओं से होगी शुरुआत

आधार नंबर ही इस लॉग-इन एक्सेस का आईडी बनाया जाएगा। इस आईडी से डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क पर सिंगल लॉग इन से विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं का विंडो खुलेगा जहां आप अपना काम पूरा कर सकेंगे। इस नेटवर्क पर बिजली-पानी का बिल भरने से लेकर, टैक्स, संपत्ति दस्तावेज, नामांतरण, पंजीयन, उनकी प्रतियां लेने व संपत्ति फ्री-होल्ड करवाने जैसे काम हो सकेंगे। यह डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क पूरी तरह सरकारी रहेगा। एक दर्जन से ज्यादा विभाग-मंत्रालय इस हाइब्रिड नेटवर्क पर रहेंगे। बाद में इसका व्यापक विस्तार होकर राज्यों की सेवा तक दायरा बढ़ाया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के फैसले के साथ ही इस पर काम शुरू हो चुका है। प्रारंभिक मसौदा तैयार होने को है जिसे लगातार अपडेट किया जाएगा। टेस्टिंग और नियम-कायदों में जरूरी संशोधन के बाद इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल इसकी कोई निश्चित समय या तारीख तय नहीं है।