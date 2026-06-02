कर्नाटक में नई सरकार गठन से पहले हलचल तेज, कांग्रेस नेतृत्व ने मांगी संभावित मंत्रियों की सूची

Karnataka new government formation: कर्नाटक में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले कांग्रेस नेतृत्व के भीतर मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन तेज हो गया है। मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सोमवार को एक साथ चार्टर्ड विमान से सोमवार दोपहर दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया। शिवकुमार व सिद्धारमैया के साथ पूर्व मंत्री केजे जॉर्ज, एचसी महादेवप्पा, सिद्धारमैयाके पुत्र यतींद्र और विधायक एस.पोनन्ना भी दिल्ली आए हैं।