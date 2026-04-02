37 KG सोना, 1100 एकड़ जमीन… फंसे भाजपा विधायक, कोर्ट ने कहा- सबूत पर्याप्त हैं और भेजा नोटिस

आपको बता दें कि अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) ने सत्येंद्र जैन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। जैन का आरोप है कि पिछले साल 19 जनवरी को एक टीवी डिबेट के दौरान करनैल सिंह ने उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणियां की थीं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि ये टिप्पणियां 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गई थीं। बता दें कि करनैल सिंह ने इसी चुनाव में उत्तर दिल्ली की शकूरबस्ती सीट से सत्येंद्र जैन को हराया था।