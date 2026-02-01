15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता, पुलिस की रिपोर्ट ने उड़ाई सबकी नींद

delhi police
Delhi Police: देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी के पहले पखवाड़े में दिल्ली में 800 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें अधिकतर महिलाएं और नाबालिग हैं। यानी औसतन प्रतिदिन 54 लोग गायब हुए हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को लापता बताए गए 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां थीं, जबकि कुल 191 नाबालिग थे।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 54 लापता लोगों के मामले 1 से 15 जनवरी के बीच दर्ज किए गए। लापता होने की इन चौंकाने वाली घटनाओं ने शहर में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।
बताया जा रहा है कि लापता लोगों में लड़कियों की संख्या अधिक थी, जिनमें 146 लड़कियां लापता थीं जबकि लड़कों की संख्या 45 थी। कुल 191 नाबालिगों के लापता होने की सूचना मिली, जिससे शहर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता नाबालिगों में किशोरों की संख्या सबसे अधिक थी, जिनमें से 169 किशोरों के लापता होने की सूचना मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन 169 लापता लोगों में से 138 लड़कियां और 31 लड़के थे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 से 12 वर्ष की आयु के 13 बच्चे लापता बताए गए हैं, जिनमें आठ लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं। इसके साथ ही, आठ वर्ष से कम आयु के नौ बच्चे भी लापता हो गए हैं। इन छोटे बच्चों में से अब तक केवल छह का ही पता लगाया जा सका है।
इस अवधि के दौरान लापता व्यक्तियों में वयस्कों की संख्या सबसे अधिक थी, जिनमें 616 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 363 महिलाएं और 253 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 181 वयस्कों का पता लगा लिया है, जबकि 435 मामले अभी भी अनसुलझे हैं।
ये आंकड़े राजधानी में एक गहरे, दीर्घकालिक पैटर्न को दर्शाते हैं। 2025 में, दिल्ली में लापता व्यक्तियों के 24,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक के विश्लेषण से पता चलता है कि शहर में लगभग 2.3 लाख लोग लापता हो चुके हैं, और इनमें से लगभग 52,000 मामले आज तक अनसुलझे हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी अब सुरक्षित नहीं है, हालात बेहद डराने वाले हैं। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कानून व्यवस्था आईसीयू में है। रोजाना 54 लोग लापता हो रहे है। बीजेपी सरकार सो रही है और कानून व्यवस्था को खिलौना बना दिया है।
