4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता, पुलिस की रिपोर्ट ने उड़ाई सबकी नींद

दिल्ली पुलिस रिपोर्ट: देश की राजधानी दिल्ली से एक डरावनी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार, केवल जनवरी 2026 के महीने में लगभग 800 लोग लापता हुए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश संख्या महिलाओं और नाबालिग बच्चों की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 04, 2026

delhi police

delhi police

Delhi Police: देश की राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी के पहले पखवाड़े में दिल्ली में 800 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें अधिकतर महिलाएं और नाबालिग हैं। यानी औसतन प्रतिदिन 54 लोग गायब हुए हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को लापता बताए गए 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां थीं, जबकि कुल 191 नाबालिग थे।

रोजाना औसतन 54 लोग लापता

रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 54 लापता लोगों के मामले 1 से 15 जनवरी के बीच दर्ज किए गए। लापता होने की इन चौंकाने वाली घटनाओं ने शहर में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

लापता लोगों में लड़कियों की संख्या ज्यादा

बताया जा रहा है कि लापता लोगों में लड़कियों की संख्या अधिक थी, जिनमें 146 लड़कियां लापता थीं जबकि लड़कों की संख्या 45 थी। कुल 191 नाबालिगों के लापता होने की सूचना मिली, जिससे शहर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता नाबालिगों में किशोरों की संख्या सबसे अधिक थी, जिनमें से 169 किशोरों के लापता होने की सूचना मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन 169 लापता लोगों में से 138 लड़कियां और 31 लड़के थे।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 से 12 वर्ष की आयु के 13 बच्चे लापता बताए गए हैं, जिनमें आठ लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं। इसके साथ ही, आठ वर्ष से कम आयु के नौ बच्चे भी लापता हो गए हैं। इन छोटे बच्चों में से अब तक केवल छह का ही पता लगाया जा सका है।

लापता लोगों में ज्यादातर वयस्क

इस अवधि के दौरान लापता व्यक्तियों में वयस्कों की संख्या सबसे अधिक थी, जिनमें 616 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 363 महिलाएं और 253 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 181 वयस्कों का पता लगा लिया है, जबकि 435 मामले अभी भी अनसुलझे हैं।

2025 में लापता हुए थे 24,500

ये आंकड़े राजधानी में एक गहरे, दीर्घकालिक पैटर्न को दर्शाते हैं। 2025 में, दिल्ली में लापता व्यक्तियों के 24,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक के विश्लेषण से पता चलता है कि शहर में लगभग 2.3 लाख लोग लापता हो चुके हैं, और इनमें से लगभग 52,000 मामले आज तक अनसुलझे हैं।

आईसीयू में दिल्ली की कानून व्यवस्था: केजरीवाल का बीजेपी पर हमला

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी अब सुरक्षित नहीं है, हालात बेहद डराने वाले हैं। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कानून व्यवस्था आईसीयू में है। रोजाना 54 लोग लापता हो रहे है। बीजेपी सरकार सो रही है और कानून व्यवस्था को खिलौना बना दिया है।

ये भी पढ़ें

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म, युमनाम खेमचंद ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ
राष्ट्रीय
Yumnam Khemchand Singh Manipur Chief Minister

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Feb 2026 07:50 pm

Hindi News / National News / 15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता, पुलिस की रिपोर्ट ने उड़ाई सबकी नींद

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.