15 दिनों में दिल्ली में 800 से ज्यादा लोग लापता, पुलिस की रिपोर्ट ने उड़ाई सबकी नींद

बताया जा रहा है कि लापता लोगों में लड़कियों की संख्या अधिक थी, जिनमें 146 लड़कियां लापता थीं जबकि लड़कों की संख्या 45 थी। कुल 191 नाबालिगों के लापता होने की सूचना मिली, जिससे शहर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता नाबालिगों में किशोरों की संख्या सबसे अधिक थी, जिनमें से 169 किशोरों के लापता होने की सूचना मिली थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन 169 लापता लोगों में से 138 लड़कियां और 31 लड़के थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 से 12 वर्ष की आयु के 13 बच्चे लापता बताए गए हैं, जिनमें आठ लड़के और पांच लड़कियां शामिल हैं। इसके साथ ही, आठ वर्ष से कम आयु के नौ बच्चे भी लापता हो गए हैं। इन छोटे बच्चों में से अब तक केवल छह का ही पता लगाया जा सका है।