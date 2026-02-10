लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने व्यापारी को दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, सोशल मीडिया पर दिल्ली के लोगों को मिली धमकी

सोशल मीडिया पर सामने आए पोस्ट में गैंग ने दावा किया कि जिस स्थान पर उनकी ओर से कॉल की गई थी, वहां मृतक बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे निशाना बनाया गया। पोस्ट में धमकी भरे लहजे में यह भी लिखा गया कि अगर भविष्य में कोई उनके काम में दखल देने की कोशिश करता है, तो उसे बिना किसी चेतावनी के मार दिया जाएगा। इस पोस्ट के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता, अकाउंट्स की लोकेशन और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।