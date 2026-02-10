पहले ट्रक को टक्कर मारकर पलटा टेंपो, फिर टेंपो की मदद के लिए पहुंचे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, नोएडा में कहर बनी रफ्तार

इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वालों ने बताया कि टेंपो चालक ट्रक में इतनी स्पीड से घुसा था कि वह सीट पर फंस गया था। उसे बचाने के लिए जो लोग मदद कर रहे थे, उन्हें ट्रक ने ऐसा टक्कर मारी कि चारों लोग हवा में उछल गए, और अचानक बीच हाइवे पर चीख-पुकार मचने लगी। टक्कर के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान देवेंद्र और गोविंद के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल हुए साहिल, सचिन और हरिओम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।