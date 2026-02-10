2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनेगी टीम नितिन

सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में छह महासचिवों में कम से कम दो बदले जा सकते हैं। इस पद पर राज्यों से संगठन कौशल में माहिर कुछ नए चेहरों को लाया जा सकता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव रखने वाले कुछ चेहरे भी रेस में शामिल हैं। मौजूदा सचिवों में से किसी को प्रमोट कर भी जिम्मेदारी दी सकती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर उन वरिष्ठ नेताओं को बैठाया जाएगा, जो अतीत में राज्यों में असरदार चेहरे रहे हैं, लेकिन बदलते समीकरणों के बीच उन्हें दिल्ली में भूमिका देकर संतुष्ट करने की कोशिश हो। इसमें वे चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, जो राज्यों की राजनीति में भले साइडलाइन चल रहे हों, लेकिन उनके अनुभव और उपयोगिता को देखते हुए पार्टी ने उनके समायोजन का वादा किया हो। सचिव पद पर ऐसे युवा चेहरे को मौका दिया जाएगा, जिसमें पार्टी आगे के लिए संभावनाएं देखती हों। उन्हें सचिव बनाकर संगठन में मुख्य भूमिका के लिए तैयार किया जाएगा।