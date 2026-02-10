कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, उद्धव गुट के समर्थन से चंद्रपुर में खिला ‘कमल’

चंद्रपुर नगर निगम के मेयर (महापौर) और उपमहापौर चुनाव में मंगलवार को एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। 66 सदस्यीय इस नगर निकाय में 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस अपना महापौर बनाने में विफल रही। भाजपा ने राजनीतिक दांव चलते हुए ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) का समर्थन हासिल कर लिया और सत्ता पर कब्जा जमा लिया। भाजपा की पार्षद संगीता खांडेकर चंद्रपुर की नई मेयर चुनी गई हैं। जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पार्षद प्रशांत दानव को उपमहापौर चुना गया। इस अप्रत्याशित गठबंधन ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर उसे सत्ता से बाहर कर दिया है।