11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू हैं’, भाजपा के मंत्री के बयान पर बवाल

भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पर तीखा हमला बोला।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 11, 2026

Uddhav Thackeray Salman Khan

उद्धव ठाकरे और सलमान खान (Photo: IANS)

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मौजूदगी ने जहां एक तरफ चर्चा बटोरी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। उद्धव गुट ने इसको लेकर संघ और भाजपा पर कटाक्ष किया था, जिस पर नितेश राणे ने पलटवार किया है।

शिवसेना (UBT) की ओर से सलमान खान की उपस्थिति पर सवाल उठाने पर भाजपा विधायक नितेश राणे ने कहा कि सलमान खान, उद्धव ठाकरे की तुलना में अधिक हिंदू हैं। राणे ने कहा कि सलमान खान में कम से कम संघ के कार्यक्रम में शामिल होने की हिम्मत तो है, जबकि उद्धव ठाकरे ने कभी राहुल गांधी के सामने या अपने पिता बालासाहेब ठाकरे को ‘हिंदुहृदयसम्राट’ कहने का साहस नहीं किया।

उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व निष्ठा पर उठाए सवाल

नितेश राणे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि “सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू निकले।” राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता को चुनौती दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या उद्धव ठाकरे कभी राहुल गांधी के सामने अपने पिता बालासाहेब ठाकरे को 'हिंदुहृदयसम्राट' कहने का साहस दिखा पाएंगे?

राणे ने आगे कहा कि सलमान खान का सरसंघचालक मोहन भागवत के कार्यक्रम में आना सराहनीय है, लेकिन उद्धव ठाकरे को सच में पता लगाने की जरूरत है कि वह सचमुच हिंदू हैं या नहीं।

भागवत के 'भाषा' वाले बयान पर बवाल

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसी कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक आग्रही होना और उसके लिए आंदोलन करना एक प्रकार की 'बीमारी' है। भागवत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। राज ठाकरे ने कहा कि जब बाहरी राज्यों से आने वाले लोग स्थानीय संस्कृति को नकारते हैं और भाषा का अपमान करते हैं, तब गुस्सा आना स्वाभाविक है और इसे 'बीमारी' कहना पूरी तरह गलत है।

नितेश राणे का राज ठाकरे पर कटाक्ष राज ठाकरे द्वारा मोहन भागवत की आलोचना किए जाने पर भाजपा नेता नितेश राणे ने कहा कि राज ठाकरे को इस मामले में गलत जानकारी दी गई है। उन्होंने राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी मदरसे के मौलवी से अजान को मराठी में देने के लिए कहा है? राणे ने कहा, मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था, मोहन भागवत ने केवल राष्ट्रीय भाषा के प्रति गर्व और स्थानीय भाषाओं के महत्व की बात की थी, न कि किसी क्षेत्रीय अस्मिता के अपमान जैसी कोई बात कही थी। मोहन भागवत के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 08:08 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू हैं’, भाजपा के मंत्री के बयान पर बवाल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

बैंक घोटाले में श्रेयस तलपड़े का नाम आया सामने, दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

एक्टर श्रेयस तलपड़े को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनका नाम बैंक घोटाले में सामने आया है। अब राजपाल यादव के बाद एक और एक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर से उनके फैंस बेहद हैरान हो रहे हैं।
बॉलीवुड

शार्क टैंक इंडिया की जज के पेरिमेनोपॉज पर बेबाक बोल, चेहरे की सूजन पर खुलकर बोलीं नमिता थापर

Shark Tank India Namita Thapar on Perimenopause
TV न्यूज

अजित पवार के विमान हादसे पर बड़ा खुलासा! ‘चुनाव के वक्त ही क्यों…’, रोहित पवार के एक ट्वीट ने राजनीति में मचाया हड़कंप

Ajit Pawar Plane Crash
राष्ट्रीय

सिद्धू मूसेवाला की मौत के चार साल बाद मां का खुलासा, भावुक होकर चरण कौर बोलीं- आज भी मेरे लिए ‘गग्गू’

Sidhu Moosewala Mother Calls Him Gaggu
मनोरंजन

सलमान खान के घर में गणपति बप्पा…महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने RSS विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Salman Khan RSS Event Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.