‘सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू हैं’, भाजपा के मंत्री के बयान पर बवाल

नितेश राणे का राज ठाकरे पर कटाक्ष राज ठाकरे द्वारा मोहन भागवत की आलोचना किए जाने पर भाजपा नेता नितेश राणे ने कहा कि राज ठाकरे को इस मामले में गलत जानकारी दी गई है। उन्होंने राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी मदरसे के मौलवी से अजान को मराठी में देने के लिए कहा है? राणे ने कहा, मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था, मोहन भागवत ने केवल राष्ट्रीय भाषा के प्रति गर्व और स्थानीय भाषाओं के महत्व की बात की थी, न कि किसी क्षेत्रीय अस्मिता के अपमान जैसी कोई बात कही थी। मोहन भागवत के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।