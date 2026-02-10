10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anta by-election controversy : वायरल पत्र की सच्चाई की जांच करेगी भाजपा अनुशासन समिति, मोरपाल सुमन ने लगाए थे बड़े नेताओं पर आरोप

Anta by-election controversy : अंता उपचुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन प्रकरण प्रदेश इकाई ने अनुशासन समिति को सौंप दिया है। वायरल पत्र में हार के पीछे कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए थे। साथ ही विधायकों से बातचीत होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 10, 2026

Anta by-election controversy Rajasthan BJP disciplinary committee to investigate veracity of viral letter What will happen Morpal Suman

मोरपाल सुमन। फाइल फोटो पत्रिका

Anta by-election controversy : अंता उपचुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन प्रकरण प्रदेश इकाई ने अनुशासन समिति को सौंप दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच अनुशासन समिति करेगी। प्रदेश इकाई इस मामले में बारां जिले के विधायकों से भी बातचीत कर सकती है।

कुछ दिनों पहले मोरपाल के नाम से अंता उपचुनाव में हार को लेकर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस पत्र में हार के पीछे कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए थे। पत्र वायरल हो जाने के बाद भाजपा ने मोरपाल से जवाब मांगा था।

मोरपाल सुमन ने कहा कि उन्होंने पत्र वायरल नहीं किया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा कि यह एक विधायक का काम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्तर पर जानकारी भी जुटाई है। इसके बाद मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि मोरपाल सुमन पर अनुशासन समिति की तलवार लटकी है।

बारां के विधायकों से मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष

पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द ही बारां जिले के भाजपा विधायकों से मुलाकात कर इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। वहां से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे। उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में भाजपा प्रदेश इकाई की तरफ से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget Expectations: राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बजट से क्या हैं उम्मीदें, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट
जयपुर
What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 10:54 am

Published on:

10 Feb 2026 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anta by-election controversy : वायरल पत्र की सच्चाई की जांच करेगी भाजपा अनुशासन समिति, मोरपाल सुमन ने लगाए थे बड़े नेताओं पर आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदत सुधार लेंः हल्के में न लो कचरे को…हूपर में अलग-अलग नहीं डाला तो जेब को कर देगा हल्का

Jaipur Nagar Nigam Greater
जयपुर

राजस्थान के दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल के 'मैसेज' ने हिला डाला, जानें भरतपुर का क्यों दिया उदाहरण?

anil agrawal
जयपुर

राजस्थान बजट 2026: राजस्थान बन सकता है एग्री-बिजनेस हब, इन जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट लगी तो किसानों की बदलेगी किस्मत

Rajasthan agri-business hub
जयपुर

जयपुर की इस सड़क को बना दिया 'रेसिंग ट्रैक', 161 की स्पीड देख पुलिस के उड़े होश; अब रईसजादों पर गिरी गाज

jaipur traffic
जयपुर

Rajasthan Budget: नौकरियों की बारिश से लेकर नए रोड-एक्सप्रेस वे तक, जानिए जनता को क्या-क्या सौगात मिल सकती है

Rajasthan Budget 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.