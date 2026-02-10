इंटरव्यू के दौरान नम्बर लेकर लड़की को घर बुलाया और फिर…

पुलिस ने इन्हीं आरोपों में दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी मानव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी गाजियाबाद में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। लड़कियों के साथ शादी का झांसा देकर या नौकरी दिलवाने का झांसा देकर हवस का शिकार बनाए जाने की घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में पीड़िता का कहना है कि पहले वह डरी हुई थी लेकिन परिवार वालों ने उसे साहस बंधाया और अपने खिलाफ हुए अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत किया। इसके बाद वह पुलिस थाने तक पहुंची और अपनी शिकायत पुलिस को दी।