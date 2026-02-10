10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

इंटरव्यू के दौरान नम्बर लेकर लड़की को घर बुलाया और फिर…

इंटरव्यू के दौरान सर्राफ के बेटे ने लड़की का नंबर ले लिया और नौकरी के बहाने उसे घर बुला लिया। फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बना लिए !

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 10, 2026

rape in ghazibad

पकड़ा गया आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो श्रोत पुलिस )

Crime इंटरव्यू के दौरान लड़की का नंबर लेकर उसे घर बुलाने और फिर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने की घटना सामने आई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी सर्राफ का बेटा

घटना गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन की है। यहीं की रहने वाली एक लड़की ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र नगर के रहने वाले मानव सर्राफ की मुलाकात उससे एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। इंटरव्यू के दौरान मानव ने लड़की का नंबर ले लिया था। इसके बाद मानव ने लड़की को फोन करना शुरू कर दिया। लड़की को जॉब दिलवाने के बहाने मानव ने अपने घर पर बुलाया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि एक बार संबंध बनाने के बाद आरोपी उसका इस्तेमाल करता रहा और बार बार संबंध बनाएं। अब शादी करने से इनकार कर रहा है।

न्यायालय ने भेजा जेल (Crime)

पुलिस ने इन्हीं आरोपों में दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी मानव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी गाजियाबाद में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। लड़कियों के साथ शादी का झांसा देकर या नौकरी दिलवाने का झांसा देकर हवस का शिकार बनाए जाने की घटनाएं हो रही हैं। इस मामले में पीड़िता का कहना है कि पहले वह डरी हुई थी लेकिन परिवार वालों ने उसे साहस बंधाया और अपने खिलाफ हुए अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत किया। इसके बाद वह पुलिस थाने तक पहुंची और अपनी शिकायत पुलिस को दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

Updated on:

10 Feb 2026 01:28 pm

Published on:

10 Feb 2026 01:27 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / इंटरव्यू के दौरान नम्बर लेकर लड़की को घर बुलाया और फिर…

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने व्यापारी को दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, सोशल मीडिया पर दिल्ली के लोगों को मिली धमकी

Lawrence Bishnoi's gang shot dead businessman in Delhi
नई दिल्ली

गजब! मरीज को बिना बेहोश किए डॉक्टरों ने बदल दी किडनी, ऑपरेशन के दौरान लगते रहे हंसी-ठहाके, फिर…

ILBS Hospital Doctors performed kidney transplant Surgery on patient without anesthesia in Delhi
नई दिल्ली

2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनेगी टीम नितिन

राजनीति

वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया

नई दिल्ली

पहले ट्रक को टक्कर मारकर पलटा टेंपो, फिर टेंपो की मदद के लिए पहुंचे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, नोएडा में कहर बनी रफ्तार

Two people died in a horrific collision between a tempo and a truck in Noida
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.