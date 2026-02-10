गजब! मरीज को बिना बेहोश किए डॉक्टरों ने बदल दी किडनी, ऑपरेशन के दौरान लगते रहे हंसी-ठहाके, फिर…

इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS) के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के समय मरीज को किसी भी तरह की असहजता महसूस नहीं हुई। फिलहाल मरीज स्वस्‍थ है। उसे मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें मरीज को पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज खुद सांस नहीं ले पाता है। इसलिए कृत्रिम सांस की नली डाली जाती है और मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यह तरीका सामान्य रूप से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिन मरीजों को पहले हृदय या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां है, उनमें संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है।